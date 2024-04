Nuovo allenatore Milan, Sacchi deciso: «I tecnici stranieri ultimamente non hanno quasi mai incantato»

Nuovo allenatore Milan, Sacchi deciso: «Gli allenatori stranieri ultimamente non hanno quasi mai incantato». Le parole dell’ex tecnico

L’ex allenatore del Milan Arrigo Sacchi ha parlato a La Gazzetta dello Sport analizzando il futuro della panchina rossonera.

PAROLE – «Lopetegui non lo conosco benissimo ma mi sento di dire una cosa: gli allenatori stranieri, ultimamente, non hanno quasi mai incantato in Italia. Il calcio in Italia è molto difficile: è uno sport che, purtroppo, viene interpretato in modo difensivo, c’è più tattica che strategia, servono elementi affidabili per riuscire a ottenere grandi risultati».