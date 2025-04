Nuovo allenatore Milan, i bookmakers fanno sognare i tifosi! C’è quel nome in pole, le quote non mentono

Nuovo allenatore Milan, i tifosi sognano grazie alle quote dei bookmakers: in pole per la panchina della prossima stagione c’è Allegri

Come riportato da calciomercato.com, le quote dei bookmakers danno Allegri in pole per la panchina del Milan della prossima stagione:

PAROLE – «Si gioca infatti a 10 la permanenza di Conceicao sulla panchina del Milan, in netto ritardo sui due favoriti, Massimiliano Allegri, in pole a 2,75, seguito da Roberto De Zerbi dato a 3 Leggermente staccato Antonio Conte proposto a 4,50, in vantaggio su Maurizio Sarri a 5, mentre il ritorno a Milano di Carlo Ancelotti, mai come in questi giorni a rischio esonero dal Real Madrid, è fissato a 7,50 volte la posta».