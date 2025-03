Nuovo allenatore Milan, patto di ferro Furlani-Cardinale! Convergenza sul post Conceicao

Condividi via email

Nuovo allenatore Milan, c’è il patto di ferro tra Giorgio Furlani e Gerry Cardinale: il candidato numero uno per la panchina è Allegri

Come riferito da calciomercato.com, c’è una sorta di patto di ferro tra Furlani e Cardinale per l’allenatore del Milan della prossima stagione:

PAROLE – «Furlani è tornato venerdì dal viaggio negli Stati Uniti con le conferme che voleva. Furlani ha chiesto e ottenuto la responsabilità della scelta del nuovo direttore sportivo con vista anche al nuovo allenatore. Il suo candidato è Massimiliano Allegri e su questo nome ha trovato anche la convergenza di Gerry Cardinale. In questo momento il manager milanese è la figura con più potere all’interno del club, in attesa della prossima mossa di Zlatan Ibrahimovic. E per il Milan, che ha sempre parlato con orgoglio di un gruppo di lavoro ben assemblato, sarà importante che i due trovino una sintesi produttiva mettendo da parte le proprie situazioni personali».