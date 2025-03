Nuovo allenatore Milan, Ordine non ha dubbi: «L’identikit perfetto è questo qui»

Nuovo allenatore Milan, Franco Ordine, noto giornalista, ha tracciato l’identikit del possibile erede di Sergio Conceicao

Intervenuto sul canale Youtube di Carlo Pellegatti, Franco Ordine ha dichiarato:

PAROLE – «Senza sfogliare il libro di storia del Milan, ti faccio un esempio che è molto più vicino nel tempo e negli uomini. Questa stessa situazione è stata vissuta qualche mese fa dal Napoli, che poi è arrivato decimo. Tre allenatori, uno più sbagliato dell’altro, il presidente che fa casino. Il direttore sportivo non sostituito adeguamente. Ce lo abbiamo sotto gli occhi, è inutile che perdiamo tempo. Quello è! Io prendo un allenatore: A, italiano. B, che abbia una carriera che ti dà una grande garanzia. C, che sia in grado non di smantellare questa squadra, perché questa squadra non è tecnicamente scarsa, ma che sia in grado di allenarla bene e con pochissimi ritocchi di rilanciarla. Chi risponde a questo identikit molto elemantare e molto semplice diventa l’allenatore del Milan».