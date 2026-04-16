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Nuovo allenatore Milan, piovono conferme: se salta Allegri è lui il preferito di Furlani
Nuovo allenatore Milan, arrivano importanti conferme sull’eventuale post Allegri in rossonero: il preferito di Furlani è Italiano
Il momento critico vissuto dal Milan in questo finale di stagione 2026 sta accelerando i piani di ristrutturazione societaria. Con la qualificazione in Champions League seriamente a rischio dopo gli ultimi risultati deludenti, la dirigenza rossonera sta valutando un cambio radicale al timone della squadra. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, che cita fonti del Corriere dello Sport, Massimiliano Allegri potrebbe salutare Milanello a fine campionato. Sul tecnico livornese, nonostante il contratto fino al 2027, pesano le lusinghe della Nazionale azzurra per il post-Gattuso e l’interesse del Real Madrid per la stagione 2026/2027.
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Il nome più caldo per la successione è quello di Vincenzo Italiano, attuale tecnico del Bologna, già seguito dal club in passato e considerato l’uomo giusto per rilanciare l’identità tattica del Diavolo.
Nuovo allenatore Milan, Italiano e D’Amico: la coppia per il 2026/2027
L’eventuale addio di Allegri non sarebbe l’unica novità nell’organigramma rossonero. Anche la posizione di Igli Tare è finita sotto esame: dopo un solo anno, il Direttore Sportivo potrebbe lasciare il posto a Tony D’Amico, attuale dirigente dell’Atalanta.
- Strategia di Sgancio: Sia Italiano che D’Amico sono attualmente vincolati da contratti (fino al 30 giugno 2027 per il tecnico rossoblù), il che richiederà un delicato lavoro diplomatico da parte di Furlani e Ibrahimović per liberarli.
- Nuova Visione: La coppia Italiano-D’Amico rappresenterebbe un netto cambio di rotta rispetto al binomio Allegri-Tare, puntando su un calcio più propositivo e su una gestione dello scouting più vicina al “modello Dea”.
Mentre la squadra si gioca le ultime possibilità europee in campo, il futuro del Milan sembra già aver imboccato la strada di una profonda e coraggiosa rivoluzione tecnica.