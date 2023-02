Nouwen a Milan Tv: «Lottiamo fino alla fine tutte insieme»

Aniek Nouwen ha commentato ai canali ufficiali del club rossonero la vittoria del Milan Femminile contro la Fiorentina

«Nel primo tempo abbiamo giocato bene, nel secondo ci siamo complicate la vita ma continuiamo a lottare fino alla fine. Abbiamo vinto non vediamo l’ora della semifinale. Sono contenta qui, mi trovo bene con la squadra sono tutti molto disponibili e gentili con me e anche in campo ci aiutiamo tra di noi e anche oggi si è visto che lottiamo l’una per l’altra come contro la Juventus. Lottiamo per il gruppo e vogliamo farlo tutte insieme»