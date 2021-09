Nocerino: «Determinante Ibra per il mio salto di qualità? Vi dico»

Antonio Nocerino ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport in edicola questa mattina, le sue parole su Ibra e…

Antonio Nocerino ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport in edicola questa mattina, le sue parole su Ibra:

«Il mio salto di qualità fu mentale, al di là dei gol. Giocavo in un Milan di mostri sacri. I campioni mi hanno cambiato: da Ibra, Seedorf, Gattuso… ho visto come si allenavano. Non si accontentavano mai. È questa la crescita. Avevo constatato una situazione simile alla Juventus con Nedved, il primo top player ammirato e incontrato da giocatore. Non mollava di un centimetro, andava sempre al massimo e non di fermava mai».