Nkunku, ultima chiamata: contro il Napoli per salvare la stagione. E le sirene del mercato suonano

Nkunku, contro il Napoli nella semifinale di Supercoppa Italiana l’ultima chance per svoltare la stagione. In lontananza c’è il mercato

Il domani sera a Riad non sarà solo in palio la finale di Supercoppa Italiana, ma per Christopher Nkunku rappresenterà un vero e proprio bivio per la sua carriera in rossonero. Come titola questa mattina Tuttosport, siamo arrivati all’“ultima chiamata”.

Nonostante un rendimento finora giudicato molto deludente e un tabellino che lo vede ancora clamorosamente a secco in campionato, Massimiliano Allegri ha deciso di concedergli l’ennesima chance dal primo minuto.

Nkunku, la coppia con Pulisic

In attesa che l’affare Füllkrug superi le “ultime curve” e porti finalmente un centravanti di peso a Milanello, Allegri si affida nuovamente al talento (finora inespresso) dell’ex Chelsea:

Il Tandem: Nkunku farà coppia con Christian Pulisic nel reparto offensivo.

Nkunku farà coppia con nel reparto offensivo. L’Obiettivo: Dare finalmente una svolta alla stagione e dimostrare di poter essere un valore aggiunto in un match secco di altissimo livello.

Dare finalmente una e dimostrare di poter essere un valore aggiunto in un match secco di altissimo livello. La Pressione: Con l’arrivo imminente del centravanti tedesco Fullkrug dal West Ham e il recupero di Leao per la panchina, gli spazi per Nkunku potrebbero restringersi drasticamente se non dovesse arrivare una risposta immediata sul campo.

Per il francese è il momento di scuotersi: il Milan ha bisogno dei suoi gol e delle sue giocate per superare l’ostacolo Napoli e puntare al primo trofeo stagionale.