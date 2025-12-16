Calciomercato Milan, Nkunku in bilico? Cessione possibile a gennaio, queste le condizioni per l’addio

Calciomercato Milan, anche il destino di Nkunku, visto il rendimento altalenante, è a rischio a gennaio: il francese può partire

La strategia del Milan per il reparto offensivo sembra aver subito un cambiamento significativo a causa dell’infortunio irrisolto di Santiago Gimenez. Fino a poco tempo fa, l’arrivo di una nuova punta (in prestito) era subordinato alla contestuale partenza di un altro attaccante.

Ora, come spiega Luca Bianchin su Gazzetta.it, l’orizzonte estremamente incerto del messicano ha modificato il piano:

PAROLE – «Pareva assodato che il Milan potesse prendere una punta (in prestito) solo con una partenza. Ora l’orizzonte di Gimenez incerto – si opera? – autorizza anche l’ipotesi di un arrivo a prescindere».

Se Gimenez dovesse effettivamente optare per l’intervento chirurgico, che comporterebbe uno stop fino a tre mesi, il Milan si ritroverebbe con un deficit numerico e qualitativo che rende necessario l’acquisto di un numero 9 anche senza cedere immediatamente nessuno.

Calciomercato Milan, il destino fluido di Nkunku

L’intera situazione crea un contesto molto fluido nel reparto offensivo, che coinvolge anche Christopher Nkunku, il cui rendimento è ancora lontano dalle aspettative.

Bianchin suggerisce che anche il destino di Nkunku potrebbe rientrare in questo scenario dinamico. Nonostante il Milan non abbia intenzione di cederlo, il suo rendimento altalenante e la necessità di liberare spazio salariale o in lista potrebbero portare a valutazioni inaspettate, soprattutto se si concretizzasse l’arrivo di un attaccante più pronto e l’emergenza perdurasse.

Il fattore Gimenez è dunque la variabile chiave che sblocca il mercato in entrata per l’attacco, permettendo al Milan di agire con maggiore libertà per regalare ad Allegri il rinforzo desiderato.