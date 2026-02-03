Nkunku, da uomo mercato ad ancora di salvezza di Allegri: a Bologna Max si affida al francese. E c’è un retroscena

Nkunku, in un Milan in piena emergenza, guiderà i rossoneri questa sera a Bologna: mai prese in considerazione le sirene di mercato

In una serata segnata dall’emergenza infortuni e dal tramonto dell’affare Mateta, il Milan si aggrappa alla sua certezza più luminosa. Nonostante le sirene turche del Fenerbahçe di Domenico Tedesco e i rumors di un possibile addio last-minute, Christopher Nkunku non solo resta in rossonero, ma si prende le chiavi dell’attacco per la sfida cruciale del Dall’Ara.

Nkunku, il retroscena di Matteo Moretto

L’esperto di mercato ha fatto chiarezza sulla posizione del francese, spegnendo definitivamente le voci di una rottura con l’ambiente:

Volontà ferrea: Secondo quanto raccolto da Matteo Moretto , Nkunku non ha mai espresso il desiderio di lasciare Milano in questa sessione invernale. Nonostante il club non avesse chiuso a priori a una cessione davanti a un’offerta “fuori mercato”, il giocatore ha sempre dato priorità al progetto di Massimiliano Allegri .

Secondo quanto raccolto da , Nkunku non ha mai espresso il desiderio di lasciare Milano in questa sessione invernale. Nonostante il club non avesse chiuso a priori a una cessione davanti a un’offerta “fuori mercato”, il giocatore ha sempre dato priorità al progetto di . Uomo della Provvidenza: In un reparto orfano di Pulisic, Saelemaekers e con un Leão a mezzo servizio, Nkunku è l’unico attaccante di livello mondiale pronto al 100%. La sua permanenza è considerata il vero “colpo” di chiusura mercato per la dirigenza.

Ruolo e Missione a Bologna

Stasera Nkunku agirà da vertice offensivo nel 3-5-1-1 di Allegri. Il suo compito sarà quello di legare il gioco tra il centrocampo di qualità (Modric-Rabiot-Fofana) e l’area di rigore, dove dovrà sfruttare la sua tecnica per scardinare la difesa di Italiano. Senza una vera punta fisica accanto, la sua capacità di non dare punti di riferimento sarà la chiave tattica del match.