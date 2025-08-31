Nkunku a Milan Tv: «Felicissimo di essere qui, non mi voglio porre limiti. Vi dico qual è la mia posizione preferita in campo. E su Maignan...»

Nkunku, nuovo acquisto del Milan, ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero: le prime dichiarazioni del francese

Intervenuto a Milan Tv, Nkunku, nuovo acquisto del calciomercato Milan, ha rilasciato le prime dichiarazioni da rossonero:

CHIAMATA DEL MILAN – «Ero felicissimo. Sono molto emozionato di essere qui. Dal primo momento ero convinto del progetto, sono molto contento di essere qui».

STILE DI GIOCO – «Il mio stile di gioco è molto tecnico, mi piace giocare con i compagni, fare da raccordo. Gioco in una posizione offensiva e cerco di fare assist o gol per la squadra. Penso sempre in funzione della squadra, mi piace lottare per essa, dare tutto, così possiamo giocare al meglio tutti insieme».

POSIZIONE PREFERITA – «Mi piace giocare vicino alla punta o anche da punta stessa. Mi piace giocare con libertà di attaccare. Muovermi nello spazio, dialogare con i miei compagni d’attacco, e ciò che mi viene meglio».

ORGOGLIO – «Sono orgoglioso. Provo molto orgoglio. Ho maturato un’esperienza importante il mio passato in Inghilterra e Germania. Sono pronto a scoprire un nuovo paese, un nuovo campionato e non vedo l’ora di iniziare questa stagione».

NUMERO 18 – «Mi è sempre piaciuto questo numero, l’ho indossato in passato. Poi è diventato ancora più speciale per motivi personali, eventi che hanno rafforzato questo legame».

MAIGNAN – «Ho un ottimo rapporto con Mike Maignan. Abbiamo parlato di molte cose, molto bene del Club. Le nostre personalità sono simili. Mi ha subito convito con quello che mi ha detto».

SPOGLIATOIO DEL MILAN – «È bello. Conosciamo le ambizioni del Club. Dobbiamo vincere per questo grandi giocatori vengono a giocatore qui. Ho già giocato contro Luka, ma non con Rafa. Sono molto contento di giocare al loro fianco. Spero di trovarmi bene con loro in campo per il bene della squadra».

OBIETTIVI – «Non ho obiettivo personali perché non mi voglio porre limiti. Cerco sempre di migliorarmi giorno dopo giorno. Questa è la mentalità, vedremo come sarà il tutto a fine stagione».

GIOCARE A SAN SIRO – «Certo che l’ho già immaginato. Ci ho già giocato contro la Francia quando abbiamo affrontato l’Italia. Ho visto subito che è uno stadio bellissimo. Molto grande. Sono molto felice di poterlo chiamare casa».

MESSAGGIO AI TIFOSI – «Il mio messaggio è: sono molto contento di essere qui, darò tutto per questo Club e per rendere felici i tifosi. Questi tifosi e questo stadio rendono il Milan leggendario».