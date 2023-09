Nicolato lancia l’allarme: «Si arriva in Nazionale con troppa facilità». Le dichiarazioni dell’ex ct della Nazionale Under 21

Paolo Nicolato, ex commissario tecnico dell’Italia Under 21, è intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera per parlare dell’Italia. Di seguito le sue parole.

NICOLATO – «Per me si arriva in Nazionale maggiore con un po’ troppa facilità. Non è un messaggio che condivido in pieno: può essere pericoloso. Non è facile gestire i ragazzi che fanno il passaggio tra i grandi e poi tornano in Under 21: inconsciamente gli obiettivi cambiano. La sensazione di arrivare in prima squadra con una certa velocità credo sia sbagliata. La convocazione per me è un fatto serio, frutto di un percorso, di un merito: non di un’età»