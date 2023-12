Newcastle Milan 1-2: rossoneri in Europa League

Il Milan ospite del Newcastle nell’ultima giornata dei gironi di Champions League 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Archiviata la sconfitta contro l’Atalanta il Milan riparte dalla sfida al Newcastle nel match valido per l’ultima giornata dei gironi di Champions League 2023-24. Dopo un primo tempo sofferto e chiuso in svantaggio il Milan firma la rimonta con Pulisic e Chukwueze ma si deve accontentare dell’ Europa League complice il risultato del Psg

Milan Newcastle 1-2 LIVE: sintesi e moviola

1′ Inizia il primo tempo

2′ Subito ritmi alti al St.James’Park con il Newcastle spinto e incitato dal proprio pubblico

4′ Tiro Trippier – direttamente da calcio di punizione ci prova il terzino del Newcastle, conclusione alta non di molto, Maignan comunque era sulla traiettoria

7′ Il Newcastle è aggressivo e gioca a ritmi alti, il Milan non riesce a impostare un’azione

10′ Continua a spingere il Newcastle con il Milan fin qui protagonista di un unico tentativo di ripartenza di Leao ben contrastato

15′ Il Newcastle fa la partita con il fraseggio, il Milan prova ad essere aggressivo e si affida ai contropiedi per ripartire

17′ Tiro Schar – il difensore del Newcastle si spinge fino al limite dell’area rossonera e calcia, tiro alto sopra la traversa

19′ Almiron pericoloso – verticalizzazione per Joelinton che da dentro l’area offre al compagno a Maignan battuto, decisivo in scivolata Tomori che devia in angolo

23′ Occasione Leao – Musah vince un rimpallo in mezzo al campo e guida il contropiede, arrivato al limite dell’area offre al portoghese che da posizione defilata prova il tiro a giro, conclusione larga. Primo squillo dei rossoneri

25′ Tiro Almiron – il giocatore del Newcastle libero di saltare a centro area, conclusione di testa centrale, blocca Maignan

30′ Torna a spingere il Newcastle che punta molto sulla verticalità delle proprie azioni con pochi passaggi arriva dall’altra parte

32′ Gol Joelinton – azione di contropiede del Newcastle con il Milan che forse si fa trovare mal posizionato, scambio che premia l’attaccante bianconero che con un tiro nel set batte Maignan

37′ Milan in difficoltà non riesce a reagire e soffre i ritmi e il palleggio del Newcastle

43′ Prova una timida reazione il Milan ma il Newcastle non concede spazi

45’+2′ Finisce il primo tempo

46′ Inizia la ripresa

46′ Tiro Wilson – pallone vagante al limite dell’area rossonera, ci arriva l’attaccante del Newcastle che calcia, tiro centrale bloccato da Maignan

50′ Tiro Gordon – azione corale del Newcastle che porta alla conclusione il numero 10, blocca Maignan

51′ Il Milan sembra essere rimasto negli spogliatoi con Leao che sembra essere l’unico a provarsi

53′ Il Milan non riesce ad imbastire un’azione di attacco, fa fatica a trovare giocatori dal centrocampo in su

58′ GOL PULISIC – dal nulla lampo Milan. Palla per Leao che crossa in area, Loftus contende il pallone che resta li, svirgola Florenzi il cui tiro è deviato da Giroud per Pulisic che pareggia il match

65′ Ora spingono i rossoneri trascinati dall’entusiasmo del gol del pareggio

66′ Tiro Isak – pallone perso da Reijnders che genera il contropiede del Newcastle con la palla che arriva all’attaccante che prova la conclusione, tiro alto

69′ Tiro Guimaraes – il centrocampista del Newcastle prova la conclusione a botta sicura dal limite dell’area, miracolo di Maignan che devia il pallone sulla traversa

76′ Resiste la parità al St. James’ Park

78′ PALO DI LEAO – Jovic lancia in contropiede il portoghese che solo davanti a Dubravka lo batte ma il palo gli nega il gol

83′ GOL CHUKWUEZE – contropiede del Milan con una grande giocata del neo entrato Okafor che offre a Jovic, palla per il tiro a giro di Chukwueze che firma la rimonta

85′ Ora partita dagli alti ritmi con il Milan che vuole difendere il vantaggio e il Newcastle che vuole il gol del pari

90′ Prova il tutto per tutto il Newcastle

93′ PALO DI TOMORI – Jovic gestisce il contropiede e arrivato al limite dell’area e offre al difensore che ha seguito l’azione ma il tiro in diagonale si stampa sul palo

94′ Finisce il secondo tempo

Migliore in campo Milan – PAGELLE

Tomori

Newcastle Milan 1-2: risultato e tabellino

MARCATORI: 32′ Joelinton; 58′ Pulisic; 83′ Chukwueze

NEWCASTLE (4-2-3-1): Dubravka; Trippier (61’Burn), Lascelles, Schar, Livramento; Bruno G., Miley (71’Longstaff), Joelinton; Almiron, Wilson, Gordon (61’Isak). Allenatore: Howe. A disposizione: Karius, Harrison, Dummett, Hall. All. Howe

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Musah (82′ Okafor), Loftus-Cheek (72′ Pobega) , Reijnders; Pulisic (72′ Jovic), Giroud (82′ Chukwueze), Leao (87′ Bartesaghi). Allenatore: Pioli. A disposizione: Mirante, Nava, Nsiala, Krunic, Adli, Chaka TraoreAll. Pioli

ARBITRO: Makkelie

AMMONITI: 39′ Leao; 45’Maignan; 71′ Joelinton; 76′ Jovic; 80′ Musah; 89′ Florenzi