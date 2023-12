Pagelle Milan Newcastle: Chukwueze firma la rimonta, cambi decisivi

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l’ultima giornata dei gironi di Champions League 2023/24: pagelle Newcastle Milan

Maignan 6,5 – Incolpevole sul gol del vantaggio del Newcastle. Visibilmente nervoso per l’andamento della partita come dimostra un giallo ingenuo preso per eccessive proteste. Nel secondo tempo un suo miracolo evita il gol del Newcastle

Calabria 6– soffre così come tutto il resto del reparto l’intensità del Newcastle, fa una buona diagonale di chiusura ma spesso sbaglia in appoggio. Cresce nel secondo tempo

Theo Hernandez 5,5– il ruolo di difensore centrale gli sta stretto e si vede, spesso posizionato male con i compagni, spesso Florenzi, costretti a scalare per aiutarlo, il gol del Newcastle nasce proprio da questo mal posizionamento

Tomori 6– decisivo dopo pochi minuti a chiudere su Almiron pronto a battere a rete a Maignan battuto. L’unico nel suo ruolo in difesa oltre a Calabria e si vede

Florenzi 6 – spesso costretto ad aiutare Theo sbilanciando il posizionamento della difesa che diventa letale nel gol del vantaggio del Newcastle

Musah 6 – Spesso si abbassa troppo, l’unica occasione del Milan nasce da un suo contrasto vinto con la palla per Leao che il portoghese non sfrutta (82′ Chukwueze 7)0

Reijnders 5– In difficoltà di condizione e si vede, verticalizza poco anche per merito del Newcastle, può fare di più

Loftus 5,5 – Si muove poco e fa fatica a trovare la posizione adatta, soffre come tutta la squadra nel primo tempo. Sbaglia in occasione del primo gol del Newcastle facendosi trovare fuori posizione in occasione del contropiede (72′ Pobega 6)

Leao 6– l’unica occasione pericolosa del Milan nel primo tempo nasce dai suoi piedi, i compagni si affidano molto a lui, si vede che è appena rientrato dall’infortunio (87′ Bartesaghi sv)

Pulisic 6– Pochi guizzi, ben contenuto e spesso raddoppiato dagli avversari, perde due palloni di troppo. Cresce nel secondo tempo, merito anche del gol del pareggio da lui siglato su assist di Giroud (72′ Jovic 6)

Giroud 6 – Nel primo tempo a parte un paio di difese del pallone non tocca quasi mai palla, non ha occasioni perchè non gli arrivano passaggi per provare a tentare la conclusione. Il primo pallone utile lo trasforma in assist per Pulisic (82′ Okafor sv)