Nesta su Kessie: «Capisco che sia tentato di andare, non ha legami»

Alessandro Nesta, nel corso di un’intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato dei centrocampisti del Milan e del rinnovo di contratto di Franck Kessie. Le sue dichiarazioni.

TONALI KESSIE – «Ci sta di pagare il salto dalla Serie B a San Siro. Nella mediana a due è fortissimo, non è una mezzala e nemmeno un play singolo. Si è conquistato i gradi in campo. Cosa consiglio a Kessié? Sono sbagliate le regole, anche in questo caso va rivisto il sistema intero. Ogni anno il club non può farsi prendere per il collo da qualcuno, ci sarà sempre un super ricco che arriva. Anche per il Milan è difficile tenere i più forti se le proposte sono così alte, Donnarumma insegna…Capisco che l’ivoriano sia tentato: non è milanese, non ha legami specifici, è umano voler provare a mettersi in gioco altrove».

