Calciomercato Milan: intrigo PSG per Kessié, sul piatto uno scambio

Calciomercato Milan: Kessié è sempre più lontano dai rossoneri. Intanto, però, il PSG si fa sotto e pensa ad uno scambio. L’indiscrezione

Arrivano novità dalla Francia relative che possono far infiammare il Calciomercato Milan. Secondo alcune indiscrezioni riportate dai colleghi d’oltralpe, il PSG sta facendo sul serio per Franck Kessié. Nei giorni scorsi Leonardo avrebbe proposto un quinquennale da 10 mln netti più bonus, recapitata all’agente dell’ivoriano.

E non è tutto. Il PSG vorrebbe addirittura stringere i tempi, tanto che vorrebbe Kessié già a gennaio. Allora ecco l’idea di uno scambio che potrebbe soddisfare il Milan: la contropartita potrebbe essere Rafinha. Il centrocampista conosce il calcio italiano, in quanto ha già giocato in prestito all’Inter. Al momento, però, queste indiscrezioni non hanno trovato conferma. Vedremo se diventeranno concrete nelle prossime settimane.