Rinnovo Kessié Milan: accordo lontano, addio sempre più vicino

Kessiè e il Milan sono sempre più lontani: le chance di rinnovo sono sempre più lontane e l’addio dell’ivoriano si avvicina

Sempre più lontani. Non si sblocca la trattativa per il rinnovo di Kessié. Anzi, come riporta la Gazzetta dello Sport ci sono pochissime possibilità che questo possa accadere.

Dopo aver dichiarato amore al Milan, il centrocampista ivoriano si è progressivamente allontanato fino alla quasi rottura. E oggi, come detto, le chance di rinnovo sono davvero scarse.