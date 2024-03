Nazionali Milan, Baiocchini spiega: «Per Pioli solo notizie positive». Poi svela le condizioni di Kjaer

Nazionali Milan, Manuele Baiocchini, giornalista, ha fatto il resoconto dei tanti rossoneri impegnati in Europa: le dichiarazioni

In collegamento da Casa Milan per Sky, Baiocchini ha parlato così dei tanti nazionali rossoneri:

PAROLE – «Tanti giocatori impegnati nella serata di ieri. Notizie buone e meno buone. Kjaer è uscito al minuto 66 della sfida tra Danimarca e Svizzera per quello che sembra solo un fastidio muscolare. Probabilmente un indurimento. Farà sicuramente piacere a Stefano Pioli. Gli altri hanno giocato molto, non sono stati spremuti. Maignan in panchina non è sceso in campo, Reinjnders e Jovic hanno riposato. Già domani Leao e Bennacer saranno domani a Milanello a disposizione di Pioli per la sfida di sabato contro la Fiorentina. L’unico un pò spremuto è stato Pulisic che giocherà anche domani dopo i 120 minuti contro la Giamaica».