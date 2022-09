Nazionali Milan: Lazetic titolare e capitano con la Serbia U19

L’attaccante del Milan Marko Lazetic impegnato in questa pausa nazionali. Parte titolare con la Serbia Under 19

Tra i giocatori del Milan impegnati in questa pausa nazionali c’è anche Marko Lazetic. L’attaccante è stato convocato dalla rappresentativa della Serbia Under 19 per gli impegni nel torneo Stevan Ćele Vilotić.

Oggi prima gara contro i pari età della Finlandia. Il classe 2004 rossonero titolare al centro dell’attacco con anche la fascia di capitano al braccio.