Nazionali Milan Femminile: i risultati delle rossonere impegnate

Sono in corso le qualificazioni al Mondiale femminile. Ecco i risultati delle rossonere impegnate ieri con la propria Nazionale:

sorridono tutte. L’Israele di Selimhodzic (in campo tutta la partita) batte la Turchia 1-0. Stesso risultato dell’Islanda di Arnadottir (in campo 80′) che batte la Repubblica Ceca e per l’Italia di Bergamaschi (entrata al 63′) e Giuliani (clean sheet per lei) e Piemonte (panchina) contro la Svizzera.

Vince invece 2-0 la Danimarca di Sara Thrige Andersen (in campo 77′) contro l’Arzebaigian