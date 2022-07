Non solo acquisti ma anche cessioni per il Milan. Tra queste potrebbe esserci quella di Marco Nasti in prestito

Come riportato da la Gazzetta dello Sport il giovane rossonero sembra destinato alla cessione in prestito secco al Cosenza in Serie B.