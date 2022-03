Siparietto tifoso-Di Lorenzo: ecco cosa è successo

Come di consueto questa sera il Napoli si è ritrovato presso Palazzo Caracciolo, li è andato in scena un siparietto tra Di Lorenzo e un tifoso

Come di consueto questa sera il Napoli, in vista della sfida al Milan, si è ritrovato presso Palazzo Caracciolo. Come riportato da Calciomercato.com circa 100 tifosi si sono riuniti ad accogliere i calciatori con il solito gran calore che li contraddistingue. Insigne tra i più acclamati, per lui è partito il coro «C’è solo un capitano».

C’è stato anche un simpatico episodio con Di Lorenzo protagonista: un tifoso gli ha chiesto in dialetto di fermare Leao.