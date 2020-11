Napoli-Milan, la sfida scudetto che i bookmakers non si aspettavano

Napoli-Milan sarà un match scudetto anche per i bookmakers che però ad inizio stagione prevedevano Juve e Inter al vertice

Dopo la sosta, il Milan è atteso dalla trasferta del San Paolo, che seppur arrivi solo all’ottava giornata, ha tutti i crismi di una partita scudetto. I rossoneri di Pioli, forti dei propri 19 anni risultati utili consecutivi in Serie A a cavallo dei due campionati, si presentano all’appuntamento da grande rivelazione di stagione e con l’invidiabile record delle zero sconfitte dal post lock-down. Meno continui gli azzurri dell’ex Gattuso, che pure hanno completamente cambiato marcia dalla ripresa in poi rispetto ai mesi precedenti, tanto da vincere un trofeo, la Coppa Italia a giugno, e da riproporsi oggi come un’agguerrita concorrente in una corsa al titolo, quest’anno tornata finalmente incerta come non si vedeva da praticamente un decennio.

Corsa scudetto, crollano le quote di Milan e Napoli

Tra i 60 milioni di abitanti che popolano lo stivale ce ne saranno tantissimi che oggi affermerebbero di aver pronosticato in tempi non sospetti un ritorno di Milan e Napoli, ma chi invece è sembrato decisamente sorpreso è il mondo dei bookmakers. Prima della stagione infatti, quando il decimo scudetto consecutivo della Juventus era quotato a 1.90, con un sorpasso al vertice dell’Inter pagato invece a 2.50, le velleità di Napoli e Milan erano racchiuse in una quota scudetto rispettivamente da 15 volte la posta per gli azzurri, e addirittura 25 per i rossoneri.

Juve e Inter, di fatti, mettevano insieme l’80% delle possibilità di vedere lo scudetto assegnato a una delle due. Oggi, questa percentuale si ferma al 50%, e quindi solo alla metà delle possibilità: impensabile fino a qualche mese fa. Milan e Napoli, che adesso, ironia della sorte, vengono giocate alla stessa quota, ossia 6 volte la posta, hanno invece visto crollare drasticamente le proprie quote. Del 60% la squadra di Gattuso, addirittura del 75% quella di Pioli.

Le quote scudetto di inizio stagione

Juventus – 1,90

Inter – 2.50

Atalanta – 12,00

Napoli – 15,00

Lazio – 15,00

Milan – 25,00

Roma – 50,00

Le quote scudetto aggiornate

Juventus: 3.00

Inter: 3.50

Milan: 6.00

Napoli: 6.00

Atalanta: 9.00

Roma: 20.00

Lazio: 50.00

Quote capocannoniere, Ronaldo ancora favorito su Ibrahimovic

3 favoriti d’obbligo invece, davanti a tutti gli altri, per la classifica cannonieri, il cui titolo secondo i bookmakers verrà alla fine assegnato al centravanti di una tra Juventus, Milan e Inter. Nonostante l’exploit di questo avvio di campionato, Zlatan Ibrahimovic non è il calciatore favorito secondo i bookies, dal momento che la sua quota vale 4.00 volte la posta, mentre il candidato numero uno resta lo juventino Cristiano Ronaldo, il cui trono dei bomber vale quota 2.75. Chiude il podio dei favoriti l’interista Lukaku, giocato in questo momento a una quota di 5.50.

Tutto ovviamente è altamente incerto quando ci accingiamo ad entrare appena nell’ottavo atto di una stagione ancora lunghissima, ma per gli amanti del trading online esiste un metodo di guadagno matematico attraverso i siti di scommesse che è diverso dal gioco d’azzardo ed elimina del tutto la possibilità di perdere soldi. Uno scherzo? No, è il Matched Betting. Per scoprire cos’è e come funziona questa tecnica vi rimandiamo all’approfondimento su questo sito.