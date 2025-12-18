Napoli Milan, che intreccio tra campo e mercato! Tanti i temi sul piatto, Allegri e i suoi hanno un obiettivo preciso

Napoli Milan, in palio non c’è solo la finalissima di lunedì: primo trofeo stagionale nel mirino e orizzonte mercato sul tavolo

Tutto pronto all’Al-Awwal Park di Riad per l’atteso calcio d’inizio della prima semifinale di Supercoppa Italiana 2025. Alle ore 20:00 italiane, Napoli e Milan si sfideranno davanti a uno stadio completamente esaurito: il pubblico saudita non ha voluto mancare a quello che, per valori tecnici e ambizioni, è a tutti gli effetti un anticipo della volata Scudetto.

Napoli Milan, Tuttosport: «Conte-Max: Super…mercato»

Oltre all’onore e alla possibilità di alzare il primo trofeo stagionale, la sfida vive di un fortissimo intreccio con le trattative invernali. Il titolo nel taglio alto di «Tuttosport» è chiarissimo: «Conte-Max: Super…mercato con Norton-Cuffy e Fullkrug».

Le strategie dei due club passano inevitabilmente dai risultati di questa sera:

Sponda Milan: L’ombra di Niclas Füllkrug è sempre più presente. Come confermato dalle ultime indiscrezioni, il tedesco è a un passo dal vestire il rossonero a gennaio (prestito con diritto a 15 milioni). Una vittoria stasera accelererebbe ulteriormente il blitz di Tare per chiudere la pratica entro 48 ore.

L’ombra di è sempre più presente. Come confermato dalle ultime indiscrezioni, il tedesco è a un passo dal vestire il rossonero a gennaio (prestito con diritto a 15 milioni). Una vittoria stasera accelererebbe ulteriormente il blitz di Tare per chiudere la pratica entro 48 ore. Sponda Napoli: Antonio Conte osserva con attenzione l’evoluzione di profili come Norton-Cuffy, pedine necessarie per puntellare una rosa che punta al bis tricolore.

Orgoglio e tattica

Per Massimiliano Allegri, battere Conte significa riaffermare la superiorità del suo collettivo e spegnere le critiche dopo il pari col Sassuolo. Il tecnico livornese si affida alla «vecchia guardia» guidata da Modric e alla freschezza del rientrante Jashari, che in mattinata ha espresso tutto il suo desiderio di riscatto dopo l’infortunio al perone.

La partita si preannuncia come una partita a scacchi: la solidità di Maignan e Milinkovic-Savic (specialisti dei rigori) contro il cinismo dei reparti offensivi. Chi vince non solo vola in finale, ma lancia un segnale pesantissimo alle pretendenti per il campionato.