Napoli Milan: la decisione di Pioli sulla convocazione di Giroud per la trasferta di Champions League al Maradona

Sospiro di sollievo in casa Milan e per Stefano Pioli: Oliver Giroud sarà regolarmente in campo a Napoli.

L’attaccante francese, dopo l’allarme di ieri per un problema al tendine d’Achille, si è regolarmente allenato con i compagni e quindi sarà titolare al Maradona nel ritorno dei quarti di finale di Champions League.