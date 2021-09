Napoli contro Inter e Milan: lo scontro che mancava dai tempi di Maradona

Il Napoli è primo in classifica, seguono Inter e Milan. Uno scontro che mancava dai tempi di Maradona. E tra novembre e dicembre i big match

Il Napoli è primo in classifica in Serie A con cinque vittorie in cinque partite. Seguono Inter e Milan che si sono fatte fermare una volta per parte sul risultato di parità. Una sfida scudetto, quella tra i partenopei e le due milanesi, che, come riporta La Gazzetta dello Sport, non si vedeva dagli anni Ottanta: dai tempi di Diego Armando Maradona, nello specifico. Una lotta che si prospetta poter proseguire fino a fine stagione.

Uno snodo importante ci sarà tra novembre e dicembre, quando le tre squadre si affronteranno negli scontri diretti. Si parte il 7 novembre con il derby tra Inter e Milan, poi il Napoli sarà ospite prima dei nerazzurri (21 novembre) e poi dei rossoneri (19 dicembre). Match fondamentali per dare una fisionomia al campionato, considerando poi che Spalletti e Pioli dovranno fare a meno degli africani tra gennaio e febbraio.

