Nadim si presenta: «Sono entusiasta di essere qua. Per quanto riguarda il mio impatto…». Le parole del nuovo acquisto del Milan Femminile

Nadia Nadim si è raccontata ai microfoni dei canali ufficiali rossoneri. Ecco le parole del nuovo acquisto del Milan femminile:

ENTUSIASMO – «Sono entusiasta di essere qua. Il Milan è un club leggendario. Farne parte, vedere come tutto funziona qui e conoscere tutti è fantastico».

MILAN – «AC Milan è un nome pesantissimo nel mondo del calcio. Alcuni dei giocatori più forti del mondo hanno giocato qui. Avere l’opportunità di giocare qui, in Italia, è qualcosa di nuovo per me, mi ha emozionato».

AVVENTURA – «Ho sempre voglia di fare nuove avventure e di imparare. Quest’avventura mi darà questa opportunità».

ESSERE ME STESSA – «Cerco sempre di essere me stessa, di essere aperta ed essere semplicemente me stessa. Sono curiosa di conoscere altre persone e le loro personalità. Di solito non è un problema per me legare con le mie compagne dentro e fuori dal campo».

IMPATTO – «Per quanto riguarda il mio impatto qui, voglio essere parte della squadra il più presto possibile e aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi dentro e fuori dal campo, essendo una giocatrice con molta esperienza che ha anche giocato molte partite con la nazionale. Spero di aiutare le calciatrici più giovani a migliorare cosi possiamo crescere insieme e raggiungere gli obiettivi che si è posto il club».

ASLLANI – «Conosco molte calciatrici, alcune meglio di altre. Conosco Asllani, la stimo tanto. Penso che il suo modo di giocare sia fantastico. Non vedo l’ora di scendere in campo al suo fianco perché ho giocato contro di lei, contro il Milan infatti. In generale ci sono molte calciatrici con cui non vedo l’ora di giocare».

MEDICINA – «Mi sono laureata in medicina due anni fa. E’ stato un motivo di orgoglio per me e la mia famiglia. Non è stato un percorso facile ma c’è questo detto: “volere è potere”. Questo è il motto della mia vita. Volevo fare entrambe le cose. E’ importante. Volevo essere in una posizione che mi permettesse di aiutare gli altri e avere un impatto sulle vite degli altri, e penso di poterlo fare come medico. Come ho trovato un equilibrio tra le due carriere? Non saprei dirti, e neanche come continuo a farlo. In questo momento sono concentrata sul calcio perché la carriera da professionista è relativamente corta, quinti tutte le mie forze si concentrano su questo. Poi, al termine della mia carriera calcistica, cercherò di essere la miglior chirurga possibile».

TIFOSI – «Ciao a tutti i tifosi, sono felice di essere parte di questo club. Spero che faremo grandissime cose insieme. Ci vediamo presto, forza Milan!»