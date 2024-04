Musah a Dazn: «Dopo una sconfitta vuoi sempre vincere. Pensiamo solo a questa partita»

Yunus Musah, centrocampista del Milan, ha parlato a Dazn prima del match col Sassuolo di Serie A 2023/24

PAROLE – «Dopo una sconfitta vuoi sempre vincere la prossima. Oggi siamo qui per vincere. Devo fare il massimo in questa partita, pensare solo a questa. Dobbiamo vincere per rimanere secondi. Bisogna vincere e dare il massimo contro un Sassuolo che vuole salvarsi.».