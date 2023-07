Musah Milan, giornata chiave per il futuro dell’americano: le ultime

Musah Milan, giornata chiave per il futuro del centrocampista americano: le ultime sulla trattativa col Valencia

Quella odierna potrebbe essere una giornata chiave per definire il futuro di Yunus Musah. Come riportato da Relevo, il Milan ha riaperto ieri i contatti con il Valencia per il giocatore.

Tuttavia i rossoneri non hanno ancora presentato un’offerta che tocchi la cifra richiesta dal club spagnolo. Se non dovessero esserci progressi il giocatore si recherà in Svizzera per la preseason.