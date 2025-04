Moviola Venezia Milan, Manganiello promosso. E sul contatto Pavlovic-Yeboah...

Moviola Venezia Milan, la Gazzetta dello Sport ha sostanzialmente promosso la direzione di gara di Manganiello

Come riferito dalla moviola della Gazzetta dello Sport, la direzione di gara Manganiello in Venezia–Milan è stata sostanzialmente promossa:

PAROLE – «Due gol giustamente annullati: Yeboah per fuorigioco di Busio (al Var), Pulisic perché in offside segnalato dall’assistente Berti. Vede bene Manganiello sul mani di Candé in area: braccio attaccato al corpo. Si può discutere sull’intervento di Pavlovic su Yeboah: contatto, il serbo spinge e rischia, l’arbitro giudica che è poco per dare rigore. Giusto il “giallo” a Condé: fallo su Reijnders».