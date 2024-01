Moviola Udinese Milan: gli episodi dubbi del match

Moviola Udinese Milan: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la ventunesima giornata di Serie A 2023/24

Il Milan affronta l’Udinese, nel match valido per la ventunesima giornata di Serie A 2023/24. Dirige l’incontro Maresca, con la coppia Di Iorio e Scatragli scelti come assistenti. Il quarto ufficiale sarà Baroni, con Abisso e Irrati al VAR. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. UDINESE MILAN LIVE

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Udinese Milan.

6′ L’Udinese chiede il rigore – Va a terra Ebosele nel contatto con Loftus-Cheek, tutto regolare secondo l’arbitro Maresca che lascia proseguire. Trattenuta giudica regolare.

21′ Check del VAR – Silent check del VAR per un presunto rigore per l’Udinese. Nel mirino il contatto Lucca-Kjaer, ma si può proseguire.

28′ Pulisic giù in area, chiesto il rigore – Il Milan chiede un calcio di rigore! Pulisic anticipa Lucca, che interviene in ritardo colpendolo testa contro testa. Per Maresca è tutto regolare.

32′ Gol Loftus-Cheek – Leao trova in verticale Theo Hernandez. Cross arretrato per Loftus-Cheek che apre l’interno e piazza il pallone nell’angolino. Gol regolare.

41′ Gol Samardzic – L’Udinese la pareggia a fine primo tempo. Samardzic riceve, finta il tiro col sinistro e lascia sul posto Kjaer. Poi calcia e la piazza nell’angolino. Gol regolare.

45’+1′ Ammonito Kamara – Pulisic sradica palla al giocatore dell’Udinese, che poi entra in netto ritardo in scivolata. Fallo e ammonizione.

52′ Ammonito Ebosele – Il direttore di gara Maresca ammonisce l’esterno dell’Udinese per un fallo su Theo Hernandez.

54′ Ammonito Bacci, vice di Cioffi – Proteste in panchina da parte del vice di Cioffi, Cristiano Bacci. Arriva il giallo anche per lui.

56′ Ammonito Thauvin – Trattenuta vistosissima a fermare l’avanzata di Loftus-Cheek. Giallo.

62′ Gol Thauvin – L’ex Marsiglia prova a passare in mezzo a Reijnders e Theo Hernandez. Il francese si impappina con la palla tra i piedi, passa Thauvin che davanti a Maignan battezza il tiro sotto la traversa. Gol regolare.

65′ Ammonito Walace – Scontro duro con Loftus-Cheek, ammonito anche il centrocampista.

70′ Ammonito Lucca – Fallo tattico su Pulisic, ammonito.

74′ Occasione Milan – Imbucata per Leao, pallone in area per Pulisic che viene spinto da Kamara. Sarebbe calcio d’angolo, ma è fuorigioco del portoghese.

77′ Ammonito Joao Ferreira – Ferma in modo irregolare Leao, ammonito il difensore.

83′ Gol Jovic – Il Milan la pareggia con Jovic. Cross di Theo Hernandez, Giroud la gira ma coglie la traversa. Pallone sulla riga, arriva Jovic e insacca. Gol regolare.

87′ Ammonito Theo Hernandez – Giallo anche per il francese.

90’+3′ Gol Okafor – La ribalta il Milan. Calcio d’angolo, sponda di Giroud sul secondo palo per Okafor che controlla e batte Okoye da pochi passi.