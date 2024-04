Moviola Milan Inter: gli episodi dubbi del match

Moviola Milan Inter: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la trentatreesima giornata di Serie A 2023/24

Il Milan affronta l’Inter, nel match valido per la trentatreesima giornata di Serie A 2023/24. Dirige l’incontro Colombo, con la coppia di assistenti Meli e Alassio. Il quarto uomo sarà Massa, mentre VAR e AVAR saranno rispettivamente Marini e Mariani. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. MILAN INTER LIVE

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Milan Inter.

8′ Si accendono subito gli animi in campo – Fallo di Theo su Barella, si riscalda l’atmosfera derby! Spintoni, Adli a muso duro con Mkhitaryan: Colombo li richiama a sé ma non li ammonisce.

18′ Gol Acerbi – L’Inter si porta in vantaggio! Calcio d’angolo, sponda di Pavard per Acerbi che viene lasciato colpevolmente solo dalla difesa del Milan: lui batte di testa indisturbato e firma il vantaggio. Gol regolare.

22′ Ammonito Barella – Entrata fallosa sulla ripartenza di Theo Hernandez. Giallo per il centrocampista.

32′ Ammonito Lautaro – Gamba troppo alta sulla testa di Tomori, giallo per l’argentino.

36′ Ammonito Theo Hernandez – In scivolata ferma nettamente in modo irregolare al limite Barella. Calcio di punizione e giallo per il terzino.