Moviola Milan Bologna: Marinelli promosso, decisioni tutte corrette. Il giudizio

Moviola Milan Bologna: promossa la direzione di gara dell’arbitro Marinelli nella sfida vinta ieri sera dai rossoneri in rimonta

La moviola della Gazzetta dello Sport promuove l’operato dell’arbitro Marinelli nella sfida vinta ieri sera dal Milan per 3-1 in rimonta contro il Bologna:

PAROLE – «Al 12’, duello Tomori-Dominguez: il rossonero si infortuna da solo. Al 28’ Thiaw-Dominguez: minispinta, poco per dare rigore. Al 36’ giallo per Lucumi: fiscale. Al 39’ manca un giallo a Moro su Pulisic. Ripresa: giallo a Loftus corretto, come a Felix al 20’ in ritardo su Lucumi. Al 25’, non c’è l’intensità da rigore nell’incrocio Lucumi-Gimenez: valutazione giusta. Annullato l’1-2 di Gimenez: fuorigioco. Castro: giallo (ingenuo) che ci sta».