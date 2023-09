Mourinho e la mancata conferenza post Roma Milan: «Ecco perché non ho parlato». Le parole del tecnico giallorosso

Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa anche della scelta di rinunciare alla conferenza dopo la sfida contro il Milan. Le sue dichiarazioni.

MOURINHO – «Ho deciso di non essere in controllo totale della situazione. Non sono perfetto e una cosa è quello che penso di fare e una è quella che farò. Il mio obiettivo è avere 0 giornate di squalifica sia per campo che in conferenza. Se non vado in conferenza è una decisone mia, ma mai per essere nervoso. Ho tante partite e uno come me non è nervoso. Se ce una cosa che non posso cambiare è la mia onestà e la mia incapacità di non dire la mia verità. Quando ho deciso di non andare in conferenza era quella l’intenzione. E’ una sfida per me stesso, cercherò di non avere problemi»