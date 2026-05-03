Mourinho inguaia il Milan: chiesto il big rossonero

Il Real Madrid mette nel mirino il calciatore del Milan: Mourinho, indicato come successore di Arbeloa, approva

Ha smentito tutto, ma in pochi ci hanno creduto. José Mourinho in conferenza ha spiegato di non aver avuto contatti con il Real Madrid, ma è lui il prescelto di Florentino Perez per rilanciare i blancos dopo una stagione con zero tituli, tanto per dirla come lo Special One.

Il portoghese nelle prossime settimane potrebbe diventare il nuovo allenatore del Real Madrid per far tornare a vincere il club e rilanciarsi nel panorama del calcio internazionale. Per farlo chiederà un mercato con i fiocchi e il presidente Perez non ha scelto problemi di sorta ad accontentarlo.

In particolare un acquisto potrebbe arrivare proprio dal Milan: un big rossonero è finito nel mirino del Real e Mourinho approva il suo acquisto e spinge affinché possa davvero realizzarsi. Il nome è quello di Mike Maignan, numero uno milanista, che appena qualche mese fa ha firmato il rinnovo.

Contratto fino al 2031 con ingaggio salito a cinque milioni di euro: un accordo trovato dopo una lunga trattativa e dopo che il portiere è stato ad un passo dalla rottura con il club. Invece si è arrivati all’intesa che sembrava spegnere qualsiasi voce sul futuro. Così non è, come spesso succede nel calciomercato.

Milan, il Real vuole Maignan: è il sostituto di Courtois

Stando a quanto riporta ‘El Nacional’, infatti, il Real Madrid avrebbe individuato in Mike Maignan il profilo ideale per succedere a Courtois in porta.

Il Real vuole Maignan dal milan (Instagram magicmmikemaignan) – Milannews24.com

Il belga, 34 anni, è legato al club spagnolo da un altro anno di contratto, ma il futuro non è certo: fermato nelle ultime giornate da un infortunio muscolare, che lo ha costretto a saltare anche la doppia sfida persa con il Bayern Monaco, la sua esperienza al Bernabeu è destinata a terminare.

Così il Real ha iniziato a guardarsi intorno e Maignan è stato individuato come il prescelto per la porta: un affare che i blancos potrebbero provare a chiudere già quest’estate, anticipando l’addio di Courtois, oppure rimandare al 2027 quando il belga vedrà scadere il suo contratto. Il Milan, dal canto suo, non ha intenzione di cedere il francese, ma davanti ad un’offerta ricca e alle sirene del Real, tutto potrebbe cambiare.