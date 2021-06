Mourinho: «I Friedkin mi hanno ridato la passione per il calcio. Voglio vincere»

Mourinho ha parlato e raccontato la trattativa che lo ha portato sulla panchina della Roma. Ecco le parole dello Special One

Mourinho in un’intervista GQ Portugal, ha voluto rimarcare come i giallorossi l’abbiano voluto fortemente e ha raccontato la trattativa che lo ha portato alla Roma.

TRATTATIVA – «È stata una cosa istantanea, la mattina il Tottenham mi ha esonerato e nel pomeriggio la Roma mi ha chiamato»

ROMA – «I Friedkin con la loro professionalità e umiltà mi hanno convinto e mi hanno fatto risentire la passione per il calcio che c’è in Italia e che conosco, specialmente a Roma dove non si vince da 20 anni»

ERRORI – «Ho commesso anche io degli errori e ho sbagliato ad accettare alcuni progetti, a volte mi hanno spinto a scegliere situazioni che non avrei dovuto: sono andato a Manchester in un momento di transizione, poi al Tottenham che non ha una storia di successi e ora la Roma con una nuova proprietà»

OBBIETTIVO – «Pronto per un’altra mission impossible, dico impossible perché c’è un solo modo per misurare il successo, vincere»

NAZIONALE – «Mi vedo più come allenatore della nazionale piuttosto che di una squadra di club»