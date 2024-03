Mourinho torna sull’esonero: «È difficile capire questa cosa». E poi la frecciatina a Tiago Pinto. Le dichiarazioni dell’ex Roma

Dal Gran Premio del Portogallo Jose Mourinho torna a parlare del suo esonero dalla Roma dopo la sconfitta contro il Milan. L’ex tecnico giallorosso, che ha sventolato la bandiera a scacchi nella corsa vinta da Jorge Martin ha parlato, con toni polemici del suo addio, delle dichiarazioni dei giorni scorsi di Tiago Pinto e del suo futuro. Di seguito le sue parole.

ESONERO – «La mia partenza dalla Roma? Non è niente di difficile. È difficile capire come un allenatore che raggiunge due finali europee di fila venga esonerato… Questa è l’unica cosa strana».

PINTO – «Le interviste al signor Pinto, sinceramente, non perdo un secondo né a leggerle né ad ascoltarle, non mi interessano per niente. Possibilità di lavorare insieme? No, assolutamente no. Non è possibile».

FUTURO – «Ora sono libero, ma in estate voglio allenare. Anche in Portogallo va bene».