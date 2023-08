Morte Mazzone, cordoglio del Milan: «Avversario leale, indimenticabile protagonista del nostro calcio» – FOTO

Attraverso il proprio profilo Twitter, il Milan ha scritto questo messaggio dopo la morte di Carlo Mazzone.

Avversario leale, indimenticabile protagonista del nostro calcio. #ACMilan si unisce al cordoglio per la scomparsa di Carlo Mazzone e abbraccia affettuosamente la sua famiglia.

Your contribution to football spanned across generations, rest in peace Carlo. pic.twitter.com/UAvMo3TCHI

— AC Milan (@acmilan) August 19, 2023