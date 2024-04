Roma Milan, Moretti senza filtri: «Theo e Leao hanno fatto perdere ai rossoneri la partita all’andata». Le parole del vicedirettore de Il Messaggero

Alvaro Moretti ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 della sfida di Europa League tra Roma e Milan, valida per il ritorno dei quarti di finale. Ecco le parole del vicedirettore de Il Messaggero:

PAROLE – «Sicuramente l’atteggiamento del Milan è fondamentale, anche per giocatori come Leao o Theo che è un altro molto umorale. Per i rossoneri è cruciale una cosa, cominciare a giocare con un campo rettangolare che sia in piano: ha il campo che è sbilanciato a sinistra. Il grande sforzo che il Milan deve riuscire a fare, anche guardando al futuro. Il tema è quella contromisura di De Rossi così sorprendente su Theo e Leao come verrà affrontata. Theo e Leao sanno che hanno fatto perdere la partita al Milan all’andata».