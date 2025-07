Morata Milan, Osimhen al Galatasaray libera lo spagnolo per il Como? Novità importantissima

Morata Milan, l’imminente passaggio di Osimhen al Galatasaray può liberare definitivamente lo spagnolo per il Como

Alvaro Morata, l’attaccante attualmente in prestito al Galatasaray da febbraio 2025, è sempre più vicino a un trasferimento definitivo al Como. La notizia, che circola da giorni negli ambienti calcistici, sembra ora aver trovato conferme concrete, con il giocatore in attesa del via libera finale per sigillare il suo futuro in Serie A.

La situazione di Morata è stata piuttosto particolare negli ultimi mesi. Dopo un inizio di stagione al Milan, il club rossonero, sotto la nuova guida ora del Direttore Sportivo Igli Tare e dell’allenatore Massimiliano Allegri, ha deciso di cederlo in prestito al Galatasaray a febbraio. Questa mossa era stata interpretata come una ricerca di maggiore spazio per il giocatore e una volontà di alleggerire il monte ingaggi milanista. Tuttavia, il suo periodo in Turchia non ha convinto appieno, riaccendendo le voci su un suo ritorno in Italia.

Il Como si è dimostrato il club più interessato a Morata. La dirigenza lariana vede nell’attaccante spagnolo l’esperienza e la qualità necessarie per guidare il proprio reparto offensivo e garantire la permanenza nella massima serie. Le trattative tra il Milan, il Galatasaray e il Como sono state intense nelle ultime settimane, con un lavoro sottotraccia condotto anche dagli agenti del giocatore per trovare una soluzione che soddisfacesse tutte le parti.

Fonti vicine al giocatore, come riportato da “Sky Sport” (una fonte affidabile nel panorama giornalistico sportivo italiano), indicano che Morata è entusiasta della prospettiva di giocare per il Como. La possibilità di tornare a misurarsi con la Serie A, in un progetto che sembra solido e ambizioso, lo ha convinto a spingere per questa soluzione. Il suo desiderio è quello di trovare una stabilità e un ruolo da protagonista, cosa che al Milan, con i nuovi innesti e le strategie di Tare e Allegri, non sembrava più garantita.

Per il Milan, la cessione di Morata al Como rappresenta un’opportunità per ottimizzare la rosa e reinvestire i fondi in altri settori del campo, in linea con la visione di Igli Tare. Il DS, arrivato a Milano con l’obiettivo di rivoluzionare la squadra e renderla più competitiva, sta lavorando a stretto contatto con Massimiliano Allegri per costruire un organico che rispecchi le loro idee tattiche e i loro obiettivi. La partenza di Morata, quindi, si inserisce in una più ampia strategia di mercato che mira a rafforzare il club rossonero su più fronti.

Il trasferimento di Morata al Como è atteso con grande interesse anche dai fantallenatori, che vedono nell’attaccante spagnolo un potenziale bomber per la prossima stagione di Serie A. La sua capacità di segnare, unita all’esperienza maturata in diversi campionati europei, lo rende un profilo appetibile per chi cerca un attaccante affidabile e con il vizio del gol. L’ufficialità dovrebbe arrivare a breve, non appena tutti i dettagli burocratici saranno stati definiti tra i tre club coinvolti. Il conto alla rovescia è iniziato per l’approdo di Alvaro Morata sulle sponde del lago di Como.