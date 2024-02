Monza Milan: Pulisic da record nonostante la sconfitta, il dato raggiunto

Nonostante la sconfitta del Milan contro il Monza, quella all’U-Power Stadium, resta una serata da record per Pulisic

Dopo 9 risultati utili in campionato si ferma la striscia positiva del Milan. Sconfitta all’U-Power Stadium contro il Monza, nonostante l’iniziale rimonta da 2-0 a 2-2 firmata da Giroud e Pulisic in inferiorità numerica.

Appunto Pulisic. Quella di ieri, nonostante la sconfitta dei rossoneri resta una serata da record per l’americano: eguagliato il miglior numero di assist in un singola stagione (6) realizzato col la maglia del Borussia Dortumd, ma in generale è la sua miglior stagione in assoluto se si considera la somma di reti e passaggi vincenti (ora 13). L’americano è tornato ad incidere e si è sbloccato in questo 2024, anche se stavolta suo malgrado non è servito per vincere