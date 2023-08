Monza Milan, sette assenze tra le fila dei rossoneri: di chi si tratta

Monza Milan, sono ben sette le assenze tra le fila dei rossoneri in occasione della sfida di questa sera: di chi si tratta

Questa sera il Milan scenderà in campo a Monza per la sfida valevole per il Trofeo Silvio Berlusconi. Sono sette i giocatori rossoneri assenti per la sfida dell’U-Power Stadium.

Si tratta di De Ketelaere (ad un passo dalla cessione in prestito oneroso con diritto di riscatto all’Atalanta), Origi, Ballo-Tourè, Caldara e Lazetic, Calabria e Messias.