Montemurro sulla sconfitta contro il Milan femminile: «Siamo arrivati a Milano il sabato ed eravamo solo stanche». Le parole del tecnico bianconero

Joe Montemurro ha parlato ai microfoni di Total Italian Football della sconfitta contro il Milan femminile. Ecco le parole del tecnico della Juventus Women:

«Quando abbiamo giocato a Zurigo avevamo un turnaround di 48 ore con viaggi da fare per ogni partita. Siamo arrivati a Milano il sabato ed eravamo solo stanche, lo sentivo. Abbiamo lasciato Zurigo la mattina [dopo la partita] perché non potevamo partire quella sera, quindi siamo atterrate e siamo scese in campo per fare un po’ di allenamento e abbiamo fatto un’ora di lavoro, mangiato, siamo andati a casa, e poi la mattina dopo siamo andate a giocare col Milan. Siamo solo esseri umani e quell’inversione di tendenza è stata ridicola, quindi probabilmente era necessaria la sconfitta contro il Milan, odio dirlo ma era una di quelle sconfitte che stava arrivando e ci si aspettava che prima o poi accadesse perché non puoi aspettarti che le giocatrici tornino in campo dopo 48 ore ai massimi livelli. La nostra prima partita è stata il 15 agosto e ne abbiamo persa solo una, quindi penso che probabilmente l’avresti spuntata all’inizio della stagione per questa fase. Sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto anche se dall’esterno c’è molto: ‘Oh guarda che la Juventus ha perso una partita e sono terzi’ o ‘Sta avendo una stagione difficile’ ma sono orgoglioso di come abbiamo affrontato qualcosa di nuovo, qualcosa che queste giocatrici non hanno mai sperimentato prima».

