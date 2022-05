Montella: «Investcorp sarà benzina per far andare più forte il Milan»

Le parole di Vincenzo Montella, ex tecnico rossonero, sul cambio di proprietà del Milan

Vincenzo Montella ha parlato ai microfoni del La Gazzetta dello Sport del cambio di proprietà del Milan. Ecco le parole del tecnico ex rossonero:

«Ci sono cambiamenti che sono salti nel buio e destabilizzano l’ambiente, ma non è il caso del Milan attuale. Da quello che leggo, l’arrivo di Investcorp potrà apportare dei miglioramenti al progetto sportivo perché l’asticella verrà alzata ulteriormente: un quadro del genere diventa un incentivo per la squadra. È benzina per andare più forte».