Montella: «Champions? Grande lavoro di Pioli. Sulle semifinali…» . Le parole dell’ex allenatore rossonero sull’Europa e le italiane

Intervistato da Sky Sport, l’ex allenatore rossonero Vincenzo Montella ha parlato delle italiane in Europa, in particolare in Champions.

Ecco le sue parole: «Tutti gli allenatori che sono andati avanti nelle coppe europee hanno fatto un grandissimo lavoro: Spalletti, Pioli, anche Italiano. Champions? Non è sola questione di qualità, ma anche di causalità, con gli episodi che potrebbero incidere. Possiamo gioire perché sicuramente una semifinalista italiana, ma le speranze è che ce ne siano due così abbiamo sicuramente una finalista italiana»