Monte ingaggi, Gazidis continua ad effettuare i tagli

Negli ultimi anni Ivan Gazidis si è impegnato fortemente nel ridurre il monte ingaggi della rosa rossonera. Tutti i nuovi acquisti, fatta eccezione per Zlatan Ibrahimovic, hanno ricevuto al massimo uno stipendio di 2 milioni di euro a stagione. In questa strana estate di mercato il dirigente ha già posto il veto sui rinnovi di Jack Bonaventura e Lucas Biglia, ha ceduto Ricardo Rodriguez e presto libererà Pepe Reina per la Lazio. L’arrivo di Kalulu a costo zero rientra nella politica societaria, mentre i tifosi attendono novità su due giocatori che potrebbero rappresentare le eccezioni: Gigio Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic.