Mondiale 2030, Italia e Arabia Saudita candidatura congiunta: le ultime

Il Mondiale 2030 potrebbe giocarsi (in parte) in Italia: ecco le ultime indiscrezioni intorno alla kermesse

L’Italia si gode il titolo di campione d’Europa: gli azzurri hanno dominato l’edizione 2020 con la vittoria in finale contro l’Inghilterra e sperano di poter ospitare Euro 2028 o i Mondiali del 2030.

The Athletic riporta l’indiscrezione di una possibile candidatura congiunta di Italia e Arabia Saudita per il Mondiale 2030: sfida dunque all’altra opzione già avanzata lo scorso 4 giugno, ovvero quella di Spagna e Portogallo per la kermesse più prestigiosa a livello calcistico.