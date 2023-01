Moncada svela: «Maignan quando gioca non sente alcuna pressione»

Geoffrey Moncada, capo degli osservatori del Milan, ha sottolineato la grande personalità di Mike Maignan: le sue parole

Durante l’intervista all’Equipe, Geoffrey Moncada ha parlato così di Mike Maignan:

«Non so se i giocatori francesi sono più pronti degli altri, ma in generale non hanno paura. Uno spagnolo, un italiano o un tedesco ha paura di fallire. Quando parlo con Mike Maignan, lui non ha nessuna pressione, gioca e basta. Può essere la nostra mentalità. In Italia, se un giovane fa un errore, si dice subito che non è pronto e resterà in panchina per un bel po’. In Francia no».

