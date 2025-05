Moncada a DAZN: «Piena fiducia in Conceicao, oggi vogliamo vincere. Vi svelo come sta Leao»

Condividi via email

Moncada, DT del Milan, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara contro il Genoa in programma alle 20.45: le dichiarazioni

Intervenuto a DAZN prima della partita di Serie A Genoa-Milan, Moncada, DT dei rossoneri, ha dichiarato:

LA PARTITA – «A Genoa è sempre difficile, vogliamo vincere per avere fiducia in vista della finale».

LAVORO PER IL FUTURO – «L’anno scorso abbiamo vissuto una partita incredibile. Per tornare al livello dell’anno scorso dovremo lavorare. Sabbiamo le cose che dobbiamo cambiare per il futuro».

LAVORO PER IL FUTURO – «Noi abbiamo piena fiducia in lui, non c’entra la vittoria della Coppa Italia o meno: stiamo parlando di un grande lavoratore».

LAVORO PER IL FUTURO – «Leao non ha nessun problema fisico, venerdì giocheremo una partita importante».