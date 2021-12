Moggi dà ragione a Ibrahimovic: «Giusto quello che dice sugli scudetti»

Luciano Moggi si è allineato a quanto detto da Zlatan Ibrahimovic, riguardo agli scudetti vinti durante il suo periodo alla Juventus

Luciano Moggi, ex Dg della Juventus, ha parlato all’Adnkronos di Ibrahimovic dopo l’intervista dello svedese in cui aveva parlato anche del suo trascorso in bianconero.

MOGGI SU IBRAHIMOVIC – «Ibra dice che gli scudetti tolti alla Juventus sono stati vinti sul campo? Ha perfettamente ragione, e a differenza di tutti i quaquaraquà che stanno nel calcio lui è una persona seria. Questo ragazzo è venuto dalla strada, ha trovato la ricchezza e neanche se ne vanta; chiaro che non abbia paura di esprimersi contro chi, orbo dal tifo, vorrebbe sentire parole diverse. Alla Juventus gli scudetti sono stati tolti da chi aveva interesse a far fuori chi sapeva lavorare bene. Come oggi per le plusvalenze: il nome Juventus è scritto a caratteri cubitali, quello degli altri club con caratteri da annuncio mortuario. Ibra ha ragione, quegli scudetti sono stati vinti sul campo e nessuno può dire diversamente, perché nessun processo ha stabilito che il campionato fosse alterato».